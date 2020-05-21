أول اجتماع للجنة ازالة التمكين بشمال كردفان

ترأس اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله والي شمال كردفان المكلف صباح اليوم الإجتماع الأول للجنة إزالة التمكين وإسترداد الأموال بولاية شمال كردفان واستعرض الاجتماع خطة العمل التي تنفذها لجنة ازالة التمكين و محاربة الفساد بالولاية . وقال الوالى بحسب ( سونا ) إن اللجنة ينتظرها عمل كبير لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ،ودعا اعضاء اللجنة الي الاسراع في تكوين اللجان وبدء العمل. Advertisements علي ابو القاسم مقرر اللجنة الناطق الرسمي أوضح أن اللجنة تنتظرها مهام عظيمة نسبة للوضع المازوم الذي عاشته الولاية طيلة سنوات الانقاذ البائدة وان الايام القادمة ستشهد عملا ملموساً لجدية اعضاء اللجنة على مختلف تكويناتهم .ودعا جماهير ولاية شمال كردفان والمؤسسات الى تقديم الدعم للجنة لتعمل على تنفيذ مهامها موضحا ،أن اللجنة ستعمل على استرداد كل اموال الولاية المنهوبة وازالة كل مظاهرالتمكين. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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