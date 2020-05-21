الرشايدة يدعمون المتاثرين من النوبة والبني عامر

واصلت نظارة عموم قبائل الرشايدة.قيادة المبادرات الإنسانية بولاية كسلا تعزيزا للوحدة وتماسك السلم الاجتماعي وسلمت الناظر احمد حميد بركي والعمد والأعيان والي كسلا المكلف اللواء محمود بابكر قافلة الدعم الكبير للمتأثرين من أحداث قبيلتي النوبة والبني عامر بجانب دعم الولاية للتصدي لجائحة كورونا

في إطار دعم النظارة لاخوانهم المتائرين بأحداث النوبة والبني عامر بولاية كسلا لتضميد الجراح. ومباركة النظارة. بتوقيع وثيقة القلد.

اشاد والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد بحسب صحيفة اليوم التالي بجهود قبائل الرشايدة تجاه المواطنين عبر الدعم والمساندة لمجتمع الولاية.وقال هذا ديدنهم الذي عرفوا به عبر المبادرة في الصلح والسلم الاجتماعي. وفي جانب الدعم العيني والمادي لمتضرري الأحداث الأخيرة بين قبائل البني عامر والنوبة وأعرب الوالي عن سعادته بهذا الدعم والعون فضلا عن الدعم المالي للتصدي لجائحة كورونا بالولاية من قبائل الرشايدة واشار إلى أن الرشايدة بادروا للسلم الاجتماعي بين القبيلتين والأن تبادر بتقديم نفرة الدعم والمساعدة للمتضرين من البني عامر والنوبة بكسلا. وثمن ادوار قبائل الرشايدة تجاه اهلهم بكسلا وشكرهم على المبادرات وعلى الدعم السخي تجاه مجتمع الولاية.

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واشار ناظر عموم قبائل الرشايدة احمد حميد بركي إلى مواصلة دعم متضرري الأحداث بين قبائل البني والنوبة بكسلا واكد وقفتهم واستمرار الدعم بالمواد العينية والمادية مشيرا إلى حرصهم على استتاب الأمن والاستقرار بالولاية من خلال الحفاظ على( القلد) الذي تم بين البني عامر والنوبة. وقال إن الدعم يأتي من باب الإخوة والإحساس بالضرر الذي وقع بين الأطراف المتنازعة. والذي بحمدالله تم القلد لحفظ الامن بين القبيلتين.

أكد القيادي بنظارة الرشايدة علي جن مضي القبيلة قدما في تقديم المساعدات الإنسانية في إطار رتق النسيج الاجتماعي وأشار إلى مشاركات قبائل الرشايدة بقافلة ضخمة احتوت على مواد تموينية وعينية ومادية ودعم مالي لمكافحة كورونا. بقيادة ناظر عموم قبائل الرشايدة أحمد حميد بركي والعمد والمشايخ وشباب الرشايدة وبمشاركة اهالي. واعيان الرشايدة بمحلية غرب كسلا.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )