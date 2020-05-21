الأرصاد الجوية تتوقع زيادة معدلات هطول الأمطار بالخرطوم

استعرض الاجتماع الثاني رقم (2) لِآلية الحد من مخاطر وأضرار الأمطار والسيول والفياضانات بالغرفة المركزية برئاسة مدير عام هيئة الطرق والجسور المكلف م. بلال أبوبكر؛ وتشريف د.م.حاتم علي أبو قرون، مدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات، وحضور أعضاء الغرفة من المؤسسات ذات الصلة، وإدارات هيئة الطرق والجسور والإدارات العامة لوزارة البنى التحتية وهيئاتها؛

استعرض الاجتماع، اليوم الأربعاء، التقارير المفصلة لأعمال المصارف والتروس النيلية والسدود والتكاليف لكل مديري مصارف محليات الولاية السبع، وتكثيف العمل خلال الفترة القادمة.

كما تم عرض تقرير منظمة صابنها وبننجز وخريف بلا حوادث، وجاهزيتهم للدعم والمساندة، وكذلك لجان المقاومة على نطاق الولاية.

ومن جانبه؛ أمن مدير الورش والمعدات بالتقارير، معرباً عن جاهزية الآليات.

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وفي ذات السياق، أمن مدير صيانة الطرق على استمرارية العمل بجميع المحليات.

ومن ناحية أخرى، وبحسب صحيفة اليوم التالي أفاد ممثل الأرصاد الجوية زيادة معدلات الأمطار على حسب التوقعات المحتملة لخريف هذا العام. كما أكد كلٌ من ممثلي الدفاع المدني وسلاح المهندسين والدعم السريع، جاهزيتهم لتقديم الدعم اللوجستي والفني للآلية.

ومن جانبه؛ أمن رئيس الآلية م. بلال أبوبكر ، على بداية العمل في المصارف بواسطة الشركات المؤهلة والمقاولين على كافة المستويات بعد اكتمال التعاقدات معهم.

ومن ناحية أخرى، وجه د. م.حاتم علي ابوقرون – في ختام الأجتماع – بضرورة تكثيف العمل ليلاً ونهاراً، وحل كافة المعوقات والمشاكل بصورة سريعة دون انتظار انعقاد الاجتماع التالي، مثمناً ماقامت به إدارة الصيانة من جهد مقدر يشكرون عليه.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)