توزيع 10 آلاف وجبة يومياً على الأطفال والشباب في وضعية الشارع

أكدت إشراقة الغالي مدير الإدارة العامة للرعاية الإجتماعية بوزارة التنمية الإجتماعية ولاية الخرطوم أن ١٠ آلاف وجبة تستهدف ٣١١٠ طفل في وضعية الشوارع يتم توزيعها يوميا للأسبوع الثالث علي التوالي وذلك في إطار مسؤولية وزارة التنمية الإجتماعية والشركاء من المنظمات والمبادرات تجاه قضايا الأطفال والشباب في وضعية الشارع وتوحيدا للجهود الرسمية والشعبية لدعم هذه الشريحة لمجابهة وباء كورونا وتحسينا لاوضاعهم المعيشية

حيث تم التنسيق مع مجموعة الداعمين والمنظمات والمبادرات لمشروع إطعام الأطفال والشباب في وضعية الشارع وهم وزارة التنمية الإجتماعية و منظمة اليونيسيف والمجلس القومي للطفولة ومجلس رعاية الطفولة ولاية الخرطوم ومجموعة المنظمات منظمة سودو و مبادرة كلنا قيم ومنظمة دوسة الخيرية ومنظمة الملاذ الآمن وتجمع منظمات ومبادرات تنمية الأطفال في وضعية الشارع و مبادرة ملاذ نصر ومنظمة شباب التغيير والإعمار ومبادرة منظمة شمس السلام للتنمية والآلية التنسيقية لحماية الأسرة والطفل بمحلية شرق النيل والرابطة الشبابية للثقافة وتعزيز السلام (مبادرة امل)

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و تقوم هذه المنظمات بحسب صحيفة اليوم التالى بتوزيع الوجبات النهارية والمسائية علي نطاق المحليات السبع وفي أماكن تجمع الأطفال والشباب بصورة منتظمة يوميا وشملت الوجبات طلاب الخلاوي والإصلاحيات ودار المحبة .كما تم توزيع عدد ١٢٢٠ كرتونة حليب مقدمة من شركة دال للصناعات الغذائية بالتنسيق مع منظمة كلنا قيم ومؤسسة دوسة الخيرية .كما قامت المجموعة بالرعاية الصحية للحالات المرضية التي تم اكتشافها أثناء التوزيع وتم عمل الفحوصات اللازمة لهم وصرف العلاجات وتتم المتابعة والمراقبة اليومية.

كذلك تم الحصر والتصنيف للأطفال بواسطة استمارة توطئة لحل مشكلاتهم ومعالجة أوضاعهم. وثمنت ا إشراقة الغالي هذا الجهد الكبير في رعاية هذه الشريحة بمساعدة الباحثين و المتطوعين وأكدت إستمرار المشروع دعما وسندا وحماية للأطفال.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)