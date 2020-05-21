اختفاء طفل يبلغ من العمر 13 عاما في ظروف غامضة بأمدرمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجعت أسرة أمدرمانية باختفاء طفلها منذ التاسع عشر من شهر رمضان، وباءت كل جهودها في العثور عليه بالفشل وخيم عليها الحزن لعدم معرفة مصير ابنها.

وخرج الطفل محمد صلاح الذي يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة من منزل أسرته بحي أمبدة الراشدين في التاسع عشر من شهر رمضان المعظم، وناشدت الاسرة في حديث للانتباهة أون لاين من يعثر أو يتعرف على ابنها الاتصال بالرقم 0922510823. المادة السابقة سري وعاجل وخطير لسيادة النائب العام.. بقلم حسين خوجلي المقالة القادمة من الثوار إلى الإمام.. بقلم الفاتح جبرا

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