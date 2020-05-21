ليلة القدر واختلاف المطالع.. بقلم نصر رضوان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كيف يصوم الناس إذا اختلفت المطالع؟ وهل يلزم أهل البلاد البعيدةل كأمريكا وأستراليا أن يصوموا على رؤية أهل المملكة لأنهم لا يتراءون الهلال؟

الجواب: الصواب اعتماد الرؤية وعدم اعتبار اختلاف المطالع في ذلك؛ لأن النبي ﷺ أمر باعتماد الرؤية ولم يفصل في ذلك، وذلك فيما صح عنه ﷺ أنه قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين متفق على صحته.

وقوله ﷺ: لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

ولم يشر ﷺ إلى اختلاف المطالع، وهو يعلم ذلك، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن لكل بلد رؤيته إذا اختلفت المطالع، واحتجوا بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يعمل برؤية أهل الشام، وكان في المدينة، وكان أهل الشام قد رأوا الهلال ليلة الجمعة وصاموا بذلك في عهد معاوية، أما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة السبت، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لما أخبره كريب برؤية أهل الشام وصيامهم: “نحن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة”.

واحتج بقول النبي ﷺ: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الحديث. وهذا قول له حظه من القوة، وقد رأى القول به أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربيةليلة القدر. أخبرني أحد الاخوة من السعودية انهم قد رأوا الشمس صباح هذا اليوم بلا شعاع مما يدل علي ان امس كانت ليله القدر وهي توافق ف السعودية ليلة السابع والعشرين. ولكنها توافق عندنا ليله السادس والعشرين .. فهل فاتت علينا ليله القدر؟ الجواب بلاعتماد علي قول الرسول صلي الله عليه وسلم ( انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوي ) وطالما ان كل مسلم يتعبد الله تعالي بما بوفقه الله اليه فان كل ليالي العشر الاواخر هي ليال محتمله لليلة القدر وبذلك يبقي القبول من الله للجميع حسب نياتهم …فكل صلاة بعد صلاه العشاء هي صلاة قيام وكل دعاء ف الثلث الاخير من الليل مقبول حتي في غير رمضان …وعليه فلا يجب الاختلاف واتباع ولي الامر …فلقد جاء اعرابي الي رسول الله صلي الله عليه وسلم يساله متي الساعه ، فقال له الرسول ؛ وماذا اعددت لها …فرد الاعرابي؛ ما اعددت لها من كثير عمل , ولكني احب الله ورسوله ..فرد عليه الحبيب المصطفي : ابشر يحشر المرؤ مع من احب…او كما قال ….واذا حشرت مع الحبيب فانك ستشرب من حوضة وستكون معه في الفردوس الاعلي …فرفقا فان هذا الدين متين ..ولا تكن كالمنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقي …وقليل دائم خيرا من كثير منقطع ..هذا ما اراه والله اعلم.