عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 21 مايو 2020 م

شهاب محمد - الخرطوم - السودان اليم:

صحيفة الجريدة :

البنك المركزي يعلن استمرار عمل المصارف (الخميس، الجمعة والسبت)

قرار بمنع أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد بالدامر

الجبهة الثورية: مناوي مزاجي ولا يستقر في منظومة تحالفية

المبادرة تدعو لتوحيد المطلب حول تكوين نقابة العاملين بالارصاد

استرداد أوقاف بـ18 مليون دولار والتحقيق في قاعة الصداقة وحديقة الحيوان

تجدد الخلافات بتجمع المهنيين بعد ايداعه قانون النقابات منضدة العدل

ارتفاع عدد الوفيات وسط الاطباء بكورونا الى خمسة

وزارة الصحة تعلن توسيع مركز الاتصال القومي للطوارئ الصحية

الكباشي: السودان يُرحب بالبعثة الأممية الفنية ويرفض أي وجود عسكري داخلها

مجلس الوزراء يُناقش قرار يُلزم المواطنين بلبس (الكمامات)

وزير المالية يؤكد معالجة رواتب العاملين بالقطاع الخاص

صحيفة أخبار اليوم :

الوساطة تؤكد التزام اطراف التفاوض في الثورية بالسلام

السيادى يطالب بتقارير مفصله عن ادارة شركة كنانه للحلول المتكامله

المركزي : استمرار عمل المصارف الخميس والجمعه والسبت

عودة عدد من القيادات لصفوف الحركة الشعبية شمال (عقار)

الإمام الصادق المهدي يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم

صحيفة الوطن :

وزير الصحة يقر بخلافه مع تاور

الحكومة تبلغ الاتحاد الاوروبي رفضها وجود عسكري في البعثة الأممية

مفرح يكشف عن استعادة أوقاف بقيمة ٦٤١ مليار جنيه

المركزي يوجه البنوك بالعمل أيام العطلة قبل العيد

المهدي يجتمع بالقائم بالاعمال الامريكي

صحيفة السوداني :

الحكومة تبلغ الإتحاد أوربي رفضها الوجود العسكري الاممي

قوة عسكرية تطلب من أسرة علي عثمان إخلاء المنزل وتسليم السيارات

والي شمال دارفور يعلن الفاشر منطقة وباء بالكورونا ويمنع صلاة العيد وتجمعات المعايدة

المركزي : استمرار عمل المصارف الخميس الجمعة والسبت

محمد الفكي: الشركات المصادرة ضمن إزالة التمكين سيتم إعادة ترتيبها

قافلة الدعم السريع الصحية تصل الجنينة في آخر محطاتها بدارفور

اعتداء على طبيب سوداني بمستشفى أمدرمان وإصابته في الرأس

صحيفة النيل الدولية:

السودان يرفض وجود «القبعات الزرق» فوق أراضيه

تفاهمات بين السودان ودولة الجنوب لتزويد الخرطوم بـ 20 ألف برميل نفط

مفرح يعلن استعادة أوقاف بقيمة 641 مليار جنيه

وزير المالية يؤكد معالجة رواتب العاملين بالقطاع الخاص

مكتب الأطباء الموحد: الكلام لا يحمي الكادر الطبي ونحن على بُعد خطوات من التصعيد

اعتماد انسحاب حركة مناوي من الجبهة الثورية السودانية

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صحيفة السوداني الدولية:

الشرطة الأمنية بابي حمد تداهم موقعا لتخزين السلع بسوق الطواحين

الرشايدة يدعمون المتاثرين من النوبة والبني عامر… والوالي يمتدح

عزل مناوي من نداء السودان

إنشاء محطة كهرباء متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية في نهر النيل

وزير الطاقة يكشف ملابسات مشكلة محول كهرباء ألتي بالجزيرة

صحيفة اليوم التالي :

خبراء لـ (اليوم التالي): بيان الأمين العام للأمم المتحدة حول سد النهضة بداية متوقعة وتدويل رسمي للأزمة

والي الخرطوم يصدر قراراً باعفاء وتعيين المدير العام لجهاز التحصيل الموحد

إطلاق مبادرة (قُم للمعلم)

مساعدات عاجلة للقطاع الصحي من الإمارات وتوزيعها على الولايات

مفوضية حقوق الإنسان تدعو للالتزام بتوجيهات الجهات الأمنية أثناء فترة الحظر

صحيفة آخر لحظة :

توجيهات للبنوك بالعمل الي السبت المقبل

الخرطوم لـ (القاهرة) سنستفسر إثيوبيا حول عودة مفاوضات السد

(كورونا) يخلف 6 أيتام بعد تمكنه من أبوين سودانيين في الشارقة

(4895) سلة رمضانية من قطر الخيرية للفئات الأكثر احتياجاً بالسودان

صحيفة القوات المسلحة :

مجلس الوزراء يوجه بمعالجة مرتبات القوات النظامية

كباشي يؤكد جدية والتزام الحكومة في التوصل لسلام شامل بالبلاد

مفرح يعلن استعادة اوقاف تعدت عليها عناصر من النظام البائد

غرب دارفور تتسلم قافلة قوات الدعم السريع للحد من كورونا

وكالة السودان للأنباء “سونا”

تاور يتفقد سير العمل بمعمل استاك المرجعي

كباشي يدعو لرفع اسم السودان من قائمة الارهاب

كباشي يؤكد جدية والتزام الحكومة في التوصل لسلام شامل بالبلاد

مجلس الوزراء يقف على جهود التصدي لوباء كورونا

مجلس الوزراء يوجه بمعالجة مرتبات قوات الشرطة

مجلس الوزراء يستمع الي تنوير حول اجتماع سد النهضة

قرار باعفاء وتعيين أمين عام المكتبة الوطنية

وزير المالية يؤكد معالجة رواتب العاملين بالقطاع الخاص

وزير الصحة: مساعي لصرف مرتب كامل لنواب الاختصاصيين عقب العيد

الوساطة تؤكد التزام اطراف التفاوض في الثورية بالسلام

مفرح: الغينا كل القوانين الخاصة بالاوقاف بالولايات

مفرح يعلن استعادة اوقاف تعدت عليها عناصر من النظام البائد

البدوي: تأمين أصدقاء السودان لدعم الحكومة لتجاوز التحديات

المهدي يلتقي القائم بالاعمال بالسفارة الأمريكية بالخرطوم

تجمُّع المهنيين السُّودانييين يودع قانونا للنقابات منضدة وزير العدل.

كرماش إفطار صائم يعزز الإخاء والمحبة بين السودان و قطر

البنك المركزي.. اجراءات مؤقتة لتخفيف آثار “كورونا”

المركزي : استمرار عمل المصارف الخميس الجمعة والسبت

صندوق أبوظبي يقدم مساعدات طبية للقطاع الصحي بالسودان

همد يستقبل قافلة الرشايدة لدعم التعايش السلمي بكسلا

اعتماد انسحاب حركة مناوي من الجبهة الثورية السودانية