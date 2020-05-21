مهند الطاهر .. وفاء نادر رغم الظلم ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• نأمل من مجلس الهلال تحقيق رغبة نجم النجوم مهند الطاهر بإعتزال كرة القدم نهائياً وهو بشعار الفريق ..

• بعد ان كشف الغزال عن رغبته في ذلك ، عبر برنامج تلفزيوني خلال شهر رمضان الحالي ..

• لماذا لا يختتم مهند مسيرته في الهلال ، وهو من اللاعبين القلائل الذين وضعوا بصمتهم في الفريق ..

• الغزال لاعب فنان ، تحسرت الجماهير كثيرا في الطريقة التي غادر بها الكشوفات ..

• شخصياً لم أتحسر على ذهاب لاعب من الهلال مثلما تألمت لذهاب هيثم مصطفى ومهند الطاهر ..

• بذهاب الثنائي تأثر مستوى الهلال كثيرا ، وحتى اللحظة لم يستعيد عافيته ، بالرغم من الفريق لا يقف على لاعب واحد ..

• الفرق بين الثنائي وبقية اللاعبين ، ان هيثم ومهند من طينة اللاعبين اصحاب المهارات العالية ، ونادر جدا ان تجدها في لاعب آخر ..

• اذا كانت هناك خيارات لاعادة لاعبين الي كشف الهلال من جديد حتى يستمتع الجمهور بالفن الكروي الجميل ، بكل تأكيد سوف ترجح الاختيارات عودة هيثم ومهند الطاهر ..

• مهند رغم مغادرته الهلال بتلك الطريقة ، لم يستسلم وإجتهد مع هلال الابيض ، ووضع بصمته ايضا هناك ، وأصبح أزرق التبلدي مع الفرق صاحبة المستوى المميز في الدوري الممتاز ..

• لم يغادر تشكيلة المنتخب الوطني ، ويظل يحصد نجومية مباريات فريقه ، كما كسب قاعدة جماهيرية كبيرة في عروس الرمال ..

• ظللتُ أترقب في كل موسم للتسجيلات اعلان الهلال رغبته في اعادة نجمه مهند الي الكشوفات من جديد ، للمستوى المميز الذي ظل يقدمه مع هلال الابيض ..

• وسيظل الغزال نجما للتسجيلات حتى وإن لم يكن ضمن خياراتها ..

• هل تصدقوا ان مهند الطاهر رفض أكثر من عرض للعب في المريخ ، وكان صريحا مع اهل الوصيف انه لن يرتدي شعاره حتي موعد إعتزاله ..

• (والله لا يوجد وفاء أكثر من ذلك) ..

• وبكل تأكيد كل هذه العروض كانت تصاحبها تقديم أموال خرافية ، من أجل الموافقة على اللعب في الوصيف ..

• أكثر من نصف مشجعي الوصيف كانوا يحلمون برؤية مهند الطاهر وهو بشعار الوصيف ، وبالمقابل كان ذلك سوف يمثل ضربة قوية لأنصار الهلال ..

• ذهاب مهند الطاهر الي هلال الابيض كان مؤلماً لجماهير الهلال ، وفي ذات الوقت كانت سعيدة للغاية بتألقه مع فريقه الجديد ..

• اللاعب الخلوق يستحق تحقيق أمنيته بإرتداء شعار الهلال من جديد ، ولا أتمنى ان يعتزل مهند قريباً فهو مازال قادرا على العطاء لسنوات ..

• أتمنى عودته لكشوفات الهلال من جديد ، حتى يستمتع الجمهور الازرق بإبداعاته وبـ(الهوبا) من جديد ، وان يدافع عن شعاره عدة سنوات أخرى حتى موعد اعتزاله ..

• مكان الغزال مازال شاغرا في الهلال ..

• نحن الهلال بنريدو جد ..

((صمت اخير))

• أكيد بكرة أجمل وأحلى ..