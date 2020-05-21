مهند الطاهر .. وفاء نادر رغم الظلم ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• نأمل من مجلس الهلال تحقيق رغبة نجم النجوم مهند الطاهر بإعتزال كرة القدم نهائياً وهو بشعار الفريق ..
• بعد ان كشف الغزال عن رغبته في ذلك ، عبر برنامج تلفزيوني خلال شهر رمضان الحالي ..
• لماذا لا يختتم مهند مسيرته في الهلال ، وهو من اللاعبين القلائل الذين وضعوا بصمتهم في الفريق ..
• الغزال لاعب فنان ، تحسرت الجماهير كثيرا في الطريقة التي غادر بها الكشوفات ..
• شخصياً لم أتحسر على ذهاب لاعب من الهلال مثلما تألمت لذهاب هيثم مصطفى ومهند الطاهر ..
• بذهاب الثنائي تأثر مستوى الهلال كثيرا ، وحتى اللحظة لم يستعيد عافيته ، بالرغم من الفريق لا يقف على لاعب واحد ..
• الفرق بين الثنائي وبقية اللاعبين ، ان هيثم ومهند من طينة اللاعبين اصحاب المهارات العالية ، ونادر جدا ان تجدها في لاعب آخر ..
• اذا كانت هناك خيارات لاعادة لاعبين الي كشف الهلال من جديد حتى يستمتع الجمهور بالفن الكروي الجميل ، بكل تأكيد سوف ترجح الاختيارات عودة هيثم ومهند الطاهر ..
• مهند رغم مغادرته الهلال بتلك الطريقة ، لم يستسلم وإجتهد مع هلال الابيض ، ووضع بصمته ايضا هناك ، وأصبح أزرق التبلدي مع الفرق صاحبة المستوى المميز في الدوري الممتاز ..
• لم يغادر تشكيلة المنتخب الوطني ، ويظل يحصد نجومية مباريات فريقه ، كما كسب قاعدة جماهيرية كبيرة في عروس الرمال ..
• ظللتُ أترقب في كل موسم للتسجيلات اعلان الهلال رغبته في اعادة نجمه مهند الي الكشوفات من جديد ، للمستوى المميز الذي ظل يقدمه مع هلال الابيض ..
• وسيظل الغزال نجما للتسجيلات حتى وإن لم يكن ضمن خياراتها ..
• هل تصدقوا ان مهند الطاهر رفض أكثر من عرض للعب في المريخ ، وكان صريحا مع اهل الوصيف انه لن يرتدي شعاره حتي موعد إعتزاله ..
• (والله لا يوجد وفاء أكثر من ذلك) ..
• وبكل تأكيد كل هذه العروض كانت تصاحبها تقديم أموال خرافية ، من أجل الموافقة على اللعب في الوصيف ..
• أكثر من نصف مشجعي الوصيف كانوا يحلمون برؤية مهند الطاهر وهو بشعار الوصيف ، وبالمقابل كان ذلك سوف يمثل ضربة قوية لأنصار الهلال ..
• ذهاب مهند الطاهر الي هلال الابيض كان مؤلماً لجماهير الهلال ، وفي ذات الوقت كانت سعيدة للغاية بتألقه مع فريقه الجديد ..
• اللاعب الخلوق يستحق تحقيق أمنيته بإرتداء شعار الهلال من جديد ، ولا أتمنى ان يعتزل مهند قريباً فهو مازال قادرا على العطاء لسنوات ..
• أتمنى عودته لكشوفات الهلال من جديد ، حتى يستمتع الجمهور الازرق بإبداعاته وبـ(الهوبا) من جديد ، وان يدافع عن شعاره عدة سنوات أخرى حتى موعد اعتزاله ..
• مكان الغزال مازال شاغرا في الهلال ..
• نحن الهلال بنريدو جد ..
((صمت اخير))
• أكيد بكرة أجمل وأحلى ..
كانت هذه تفاصيل خبر مهند الطاهر .. وفاء نادر رغم الظلم ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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