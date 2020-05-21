إرتفاع عدد الوفيات وسط الأطباء بفيروس كورونا بالبلاد….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ارتفع عدد الوفيات بين الاطباء جراء الاصابة بكورونا الى خمسة حيث توفيت امس د امل بشير نائب اختصاصي أمراض الدم ونعت لجنة نواب علم الأمراض الفقيدة، وقالت ان المنية وافتها وهي تضع مولودها وتوفيت أمس الاول د مريم عوض الكريم وكتب دكتور عادل محمد في صفحته الشخصية على الفيس بوك، قبل أيَّام قامت الدڪتورة (مريم عوض الڪريم) بالإشارة إليّ في منشور ڪتبتهُ مُحذِرة من إنتشار العدوى بين الأطباء والڪوادر الصحية ، لأتفاجأ بوفاتها بعد إصابتها بڪورونا . المادة السابقة والعجب ملبسنا !.. بقلم الفاتح جبرا المقالة القادمة مهند الطاهر .. وفاء نادر رغم الظلم ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

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