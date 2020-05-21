تجمع المهنيين ولجان المقاومة يتفقان على احياء ذكرى مجزرة فض الاعتصام

كشف تجمع المهنيين السودانيين عن أن سكرتاريته عقدت اجتماعاً رفيعاً بمقره مع مكتب العمل المشترك للجان المقاومة بمدينة الخرطوم وتنسيقية الخرطوم شمال.

Advertisements

وطبقاً لتصريح التجمع ناقش الاجتماع، مُستقبل الصلة بين التجمُّع ولجان المُقاومة باعتبارها صمام الأمان لثورة ديسمبر المجيدة. واتفق الطرفان بطرح المسألة على قواعد لجان المُقاومة والأجسام المهنية لبناء علاقة استراتيجية بينهما تحت الشعار الثوري الذي زلزل أركان نظام الطاغية المخلوع: “الثورة نقابة ولجنة حي”.

وامّن الطرفان على العمل سوياً لإحياء الذكرى الأولى لمجزرة ميدان الاعتصام في الفترة من 29 رمضان حتى 3 يونيو المقبل.

وفي هذا الصدد، اتفق الطرفان أيضاً على الاتصال ببقية تنسيقيات لجان المُقاومة بالعاصمة القومية والولايات.

وبحسب صحيفة الجريدة، ناشد التجمُّع، كل لجان المُقاومة بالمشاركة الفاعلة في إحياء الذكرى الأولى لمجزرة ميدان الاعتصام.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)