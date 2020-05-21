الجبهة الثورية: مناوي مزاجي ولا يستقر في منظومة تحالفية

كشف الامين السياسي للجبهة الثورية عبد الوهاب جميل عن أنهم في الجبهة لم يكونوا يستبعدون خروج رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي من الجبهة لانه كان يحتج كثيرا على توقيع دكتور الهادي بصفته الاعتبارية كرئيسا للجبهة وعلى كل البيانات والمسودات والوثائق ، مؤكدا بأن خروج مناوي لا يؤثر على عملية السلام حيث يمثل 25% من مسار واحد من مسارات الجبهة الثورية مقابل وجود اربعة مسارات لدارفور ليست لها صلة أو علاقة بمناوي .

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وقال جميل في حوار لـ(صحيفة الجريدة) ينشر بالداخل لم نكن نستبعد خروج مناوي من الجبهة الثورية تحت أي لحظة ، واتهم مناوي بحب الذات والحسد والحقد ، وأردف يريد أن يكون دائما هو الرئيس ، وهذه الصفات الثلاثة لم تسمح له أن يرى اية إنجازات أوتقدم للجبهة الثورية بعد سحبه من الرئاسة ، وذكر مناوي ذو شخصية مزاجيه لا تستطيع الاستقرار في منظومة سياسية تحالفية .

ولفت الى أنه لديه سوابق تاريخية حيث خان العهد والوعد عدة مرات مع رئيس حركته الام عبدالواحد محمد نور من أجل الانفراد بمفاوضات أبوجا ، فضلا عن خيانة مناوي رفاقه في حركة العدل والمساواة في ابوجا عندما اتفق بصورة ثنائية مع دكتور مجذوب الخليفة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)