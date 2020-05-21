قرار بمنع أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد

التاريخ: 21-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة قررت اللجنة الأمنية بمحلية الدامر منع أداء صلاة العيد بالساحات والمساجد، بكل مناطق المحلية مع التشديد على إغلاق معابر ومداخل المحلية. Advertisements وعقدت اللجنة الأمنية بمحلية الدامر اجتماعا طارئا برئاسة المدير التنفيذي أبوسن أحمد الإحيمر، ناقش خطة المحلية خلال عطلة العيد بالتركيز على الموقف الصحي وسلسلة الإجراءات الاحترازية خلال عطلة العيد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. ووقف الاجتماع على موقف الخدمات والسلع الضرورية ووصول السلع المخفضة والمدعومة لكل المواطنين بالمحلية بالسعر المعلن ٥٥٠ جنيها لمقابلة مستلزمات العيد. كما وقف الاجتماع على موقف توفير وانسياب سلع الدقيق والوقود والغاز خلال عطلة العيد ، وبحسب صحيفة الجريدة، قررت اللجنة الأمنية مخاطبة إدارة هيئة المياه لمعالجة مشكلة انقطاع خدمات المياه بعدد من أحياء مدينة الدامر والعمل علي استقرار الامداد المائي خلال عطلة العيد. الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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