حميدتي يصدر تعليمات عاجلة ويوجه قوات الدعم السريع بالتواجد في المستشفيات لحماية الكادر الصحي

التاريخ: 20-مايو-2020
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قال فارس النور، مستشار الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، نائب رئيس مجلس السيادة، فجر الخميس عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك (تيجه لتكرار عملية الاعتداء على الاطباء بالمستشفيات وآخرها يوم الأربعاء اعتداء علي الكوادر الصحية بمستشفي امدرمان وورود اخبار عن توقف العمل ببعض اجزاء المستشفي مما قد يتسبب في كارثة للمرضي بل كل سكان مدينة امدرمان اذا استمر التوقف في ظل حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة الكورونا).
وقال فارس النور بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 (عليه وجه السيد نائب رئيس مجلس السياده قوات الدعم السريع بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى والتواجد في المستشفيات لحماية الكادر الصحي العامل بالمستشفيات بصوره عاجلة وفورية. كما أشار الي ضرورة سن قوانين تحمي الاطباء وتكفل حق المرضى في التقاضي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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