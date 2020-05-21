تفاصيل حادثة الاعتداء على المدير الطبي وزملائه بمستشفى أم درمان التعليمي

تفاصيل الحادث على المدير الطبي لمستشفى أم درمان وبعض زملائه من الكوادر الطبية، مساء الثلاثاء، كان بسبب حضور مُصاب ينزف نتيجة طعنه بآلة حادة عدة طعنات مع أذان الإفطار.

حاول الطاقم الطبي إسعافه بقدر الإمكان في غياب مرافقيه، إلا أنه فارق الحياة نتيجة إحضاره من منطقة بعيدة ونزفه لفترة طويلة، لاصابته بشريان رئيسي.

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بعد حضور أهله والذين يقدروا بأكثر من 30 مرافقا، وعلمه بوفاته هاجموا حرس المستشفى و المدير الطبي للمستشفى و عدداً من زملائه الأطباء والممرضين، بالحجارة والطوب.

وبحسب صحيفة السوداني، قال أحد الأطباء المصابين في الحادثة، بأن المصاب قد أحضره شخص صادفه ملقياً بالشارع، بعد أن وجده مطعوناً، دون أن نعلم بملابسات الحادثة.

وطالب بسن قانون رادع لعقوبة جريمة الاعتداء على الكوادر الطبية لاسيما وأن الحوادث قد تكررت بشكل خطير، و هذه هي الحادثة الثالثة بمستشفى امدرمان خلال أسبوعين.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)