الأمم المتحدة: ملايين الأفارقة مهددون بفقر مدقع

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء من تعرض ملايين الأشخاص لفقر مدقع في إفريقيا بسبب وباء كورونا داعيا إلى “تضامن دولي” متزايد مع هذه القارة.

وقال غوتيريش في بيان إن الوباء يهدد التقدم الذي تحقق في إفريقيا إذ إنه سيفاقم التفاوت القائم أساسا ويزيد الجوع ونقص التغذية والهشاشة في مواجهة الأمراض.

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وعبر عن ارتياحه لأن إفريقيا “تحركت بسرعة في مواجهة الوباء”، مشيرا إلى أن (عدد الإصابات المسجلة حتى الآن أقل مما كنا نتوقع). وقال إن (الفيروس تسبب بوفاة أكثر من 2500 شخص في إفريقيا).

وأوضح غوتيريش بحسب صحيفة اليوم التالي أن الوباء ما زال في بدايته في إفريقيا حيث يمكن أن تتكثف حالات الخلل بسرعة.

وفي توصياته يطلب غوتيريش “تعبئة دولية لتعزيز الأنظمة الصحية في إفريقيا والإبقاء على شبكات التمويل الغذائي وتجنب أزمة مالية”.

وأوضح أنه “يجب أيضا دعم التعليم وحماية الوظائف والإبقاء على تمويل العائلات والشركات وحماية القارة من خسارة المداخيل وعائدات التصدير”.

ورأى غوتيريش أنه لا بد أيضا من تأمين “أكثر من مئتي مليار دولار إضافية من دعم الأسرة الدولية لإفريقيا.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )