تجمُّع المهنيين السودانيين يلتقى مكتب العمل المشترك للجان المقاومة بالخرطوم

عَقَدَت سكرتارية تجمُّع المهنيين السودانيين اجتماعاً رفيعاً بمقر التجمُّع بالخرطوم مع مكتب العمل المشترك للجان المقاومة بمدينة الخرطوم وتنسيقية الخرطوم شمال.

وناقش الاجتماع مُستقبل الصلة بين التجمُّع ولجان المُقاومة باعتبارها صمام الأمان لثورة ديسمبر المجيدة.

واتفق الطرفان بطرح المسألة على قواعد لجان المُقاومة والأجسام المهنية لبناء علاقة استراتيجية بينهما تحت الشعار الثوري الذي زلزل أركان نظام الطاغية المخلوع “الثورة نقابة ولجنة حي”.

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وامّن الطرفان على العمل سوياً لإحياء الذكرى الأولى لمجزرة ميدان الاعتصام في الفترة من 29 رمضان حتى 3 يونيو المقبل.

وفي هذا الصدد، اتفق الطرفان أيضاً على الاتصال ببقية تنسيقيات لجان المُقاومة بالعاصمة القومية والولايات.

وناشد التجمُّع، بحسب ( سونا) كل لجان المُقاومة بالمشاركة الفاعلة في إحياء الذكرى الأولى لمجزرة ميدان الاعتصام.

ويشار إلى أنّ اجتماع اليوم، هو امتدادٌ لاجتماعات ولقاءات التجمُّع مع القوى السياسية والمدنية والثورية، سعياً لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )