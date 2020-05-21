مجلس الوزراء يوجه بمعالجة مرتبات قوات الشرطة

التاريخ: 20-مايو-2020
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وجه مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة د.عبدالله حمدوك بمعالجة أمر مرتبات الشرطة التي حدثت فيها بعض المفارقات تقديراً للدور الكبير الذي تقوم به في ظروف البلاد الحالية.
وقال وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفي بحسب صحيفة مصادر إن وزير المالية قدم تقريراً عن تطبيق الهيكل الراتبى الجديد، وقال إنه استهدف تحقيق الرضاء الوظيفي ومعالجة التشوهات التي سادت في الفترة السابقة.
وأوضح وزير المالية، طبقاً لفيصل أن الهيكل يُطبق حالياً على الخدمة المدنية، مع تنفيذ معالجات خاصة للقضاة والمستشارين القانونيين وجهاز الشرطة والقوات النظامية الأخرى.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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