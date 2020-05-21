شاهد.. تصريح وزير الشؤون الدينية والاوقاف حول فساد النظام السابق في الاراضي وممتلكات الاوقاف

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف استعادة الحكومة السودانية لأوقاف ومتأخرات إيجارات أوقاف بلغت مليارات الجنيهات كانت تستغل بصورة غير قانونية في ممارسات وصفها بالفساد.

وقال الاستاذ نصر الدين مفرح ووزير الشئوون الدينية والأوقاف أن الوزارة استعادت مبني مركز تدريب الائمة والدعاة (التنوير المعرفي) كما انها استعادت ارض وقف الحاجة سكينة ومجمع النور الاسلامي و13 قطعة من منظمة الدعوة الاسلامية بجانب 4 قطع من هيئة الدعوة الاسلامية وفندق انوار المدنية من جمعية القران الكريم.

وقال نصر الدين في تصريح صحفي اليوم بسونا انه وعقب اجراء التحقيقات اللازمة تم استعادة جزء من الاوقاف المعتدى عليها من النظام البائد و التي قدرت قيمتها السوقية باكثر من 641 مليار جنيه شملت دكاكين باجرة المثل وتم استعادة عقارات طالها الفساد في العشرة سنوات الاخيرة بمايقارب 18 مليون دولار كما تمت استعادة 17 عقار بواسطة لجنة التفكيك من منظمة الدعوة الاسلامية. وقال مفرح ان قيمة مديونية الأوقاف من الأشخاص الذين لم يسددوا الإيجار بلغت 30.452.183.30 لسنوات متراكمة بإعتبار أن كل عقارات الاوقاف في مناطق حيوية واستثمارية.

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وأوضح مفرح أن هناك أوقاف تجري حولها التحقيقات حاليا في المملكة العربية السعودية أهمها تعدد نظار الوقف بالمملكة (لأن كل وزير له ناظر وقف) إضافة الى أننا لم نجد حساب بنكي للوقف بالمملكة.

وقال مفرح ان تحقيقا يجري حول حكم احدى المحاكم بالسعودية بوقف ابي ذر لصالح هيئة الاوقاف بالسعودية نتيجة للاهمال مضيفا انهم وجهوا باخلاء مبني مؤجر لبعثة الحج ب500 ريال واضاف ان التحقيق مستمر في اوقاف اخرى تشمل قاعة الصداقة وحديقة الحيوانات وفندق السودان الكبير باعتبارها مسجلة كاوقاف منذ العام1911م.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)