محمد الفكي: الشركات المصادرة ضمن إزالة التمكين سيتم إعادة ترتيبها

التاريخ: 20-مايو-2020
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كشف عضو مجلس السيادة، نائب رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال محمد الفكي سليمان، عن إعادة ترتيب اوضاع الشركات التي تمت مصادرتها عن طريق اللجنة، والت ملكيتها للدولة.
وبحسب صحيفة السوداني، بشر الفكي مواطني القضارف بحل مشكلة مياه الشرب باستئناف العمل في مشروع الحل الجذري لمياه القضارف، معلنا عن إلتزام الدولة بحل كل العقبات التي تعترض سير المشروع.
ونوه الفكي إلى أن الشركات التي تعمل في تنفيذ مشروع مياه القضارف وتمت مصادرتها ضمن إزالة التمكين ستواصل عملها عقب إعادة ترتيبها عبر وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بعد أن الت للدولة، وسجل الفكي برفقة عضو مجلس السيادة حسن شيخ إدريس وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي ممثلة لمجلس الوزراء زيارة إلى ولاية القضارف استغرقت يومين،
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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