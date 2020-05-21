بعد نجاته من محاولة الانتحار توجيه تهمة إزعاج السلطات للشاب الإثيوبي

التاريخ: 20-مايو-2020
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قال مصدر موثوق، إن الشاب الإثيوبي الذي حاول الانتحار نهار اليوم الاربعاء بخير وحالة جيدة، بعد أن تلقى العلاج بمستشفى إبراهيم مالك.
وأفاد المصدر (صحيفة السوداني)، أنه سيتم اقتياده إلى قسم شرطة الدرجة لتوجيه تهمة إزعاج سلطات ومحاولة الانتحار.
وأشار إلى أنه حاول الانتحار بالقفز من اعلى لافتة إعلانية في شارع محمد نجيب قبالة شارع 15 العمارات بالخرطوم، منوهاً إلى أنه كان يرمي الماره بالحجارة.
وقال المصدر، إن الشرطة الدبلوماسية حاولت أن تثنيه إلا إنها فشلت في ذلك َمما اضطرها الاستعانة بالدفاع المدني.
وذكر المصدر أن هذه المرة الثانية التي يحاول فيها ذات الشاب الانتحار، مؤكداً أن السفارة بلغت لإرجاعه إلى وطنه.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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