تعرّف على حجم وارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فيما يلي أسعار الذرة في سوق المحاصيل بالقضارف والوارد منه :- دبر: اعلي سعر 10200 ج ادني سعر 10100 ج,الوارد 57 جوال فتريته: اعلي سعر 7600 ج ادني سعر 7500 ج,الوارد 1040جوال مقد: اعلي سعر 7700 ج ادني سعر 7650 ج عكر: اعلي سعر 7650 ج ادني سعر 7600 ج Advertisements صفراء: اعلي سعر 7400 ج ادني سعر 7300 ج ,الوارد 23 جوال تترون : اعلي سعر 10300 ج ادني سعر 10200 ج ودباكو: اعلي سعر 8100 ج ادني سعر 8000 ج ,الوارد 19 جوال حريراي: اعلي سعر 7720 ج ادني سعر 7700 ج دخن: اعلي سعر 11100 ج ادني سعر 11000 ج جملة الوارد (1139) جوال ذرة

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