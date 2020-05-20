البدوي: تأمين أصدقاء السودان لدعم الحكومة لتجاوز التحديات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
استمع مجلس الوزراء فى اجتماعه الدورى صباح اليوم برئاسة د.عبدالله حمدوك رئيس المجلس الى إفادة حول اجتماع أصدقاء السودان بباريس الذى عُقد في السابع من مايو الجاري قدمها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. ابراهيم البدوي . وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية ان وزير المالية أشار إلى تأمين أصدقاء السودان على دعم الحكومة الانتقالية لتجاوز التحديات ومجابهة وباء الكورونا بجانب دعم السودان لانفاذ البرنامج الاجتماعي كبرنامج تعويضى للإصلاحات الاقتصادية . كما أشار الاجتماع إلى التزام بعض دول الاتحاد الأوروبي المبدئى بتقديم دعم قدره (١٠٠) مليون دولار من المانيا وفرنسا إلى حين تقديم الدعم الأكبر في مؤتمر المانحين الذي سينعقد في يونيو القادم، كذلك أشار إلى مؤتمر الشركاء ودعوة صندوق النقد الدولى لحكومة السودان لتقديم برنامج إعادة تأهيل السودان للمجتمع .
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