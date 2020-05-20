“شر البلية ما يضحك”.. هكذا بررت الإمارات “انبطاحها” وتسيير اول رحلة جوية إلى إسرائيل!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية، توني دوغلاس، أن الشركة قامت برحلتها الجوية العلنية الأولى إلى إسرائيل، وذلك بزعم توصيل المساعدات الإنسانية عبر مطار بن غوريون في تل أبيب للشعب الفلسطيني.

وقال دوغلاس، وفق (CNN) الأمريكية، إن طائرة إماراتية هبطت في مطار بن غوريون الإسرائيلي وقدمت مساعدة طبية حيوية للشعب الفلسطيني، مضيفاً: “من يدري، العالم يتغير”.وتعد شركة الاتحاد للطيران، ومقرها أبوظبي، هي الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما لا توجد رحلات تجارية منتظمة بين الإمارات وإسرائيل.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية خط سير الطائرة الإماراتية، حيث يظهر أنها أقلعت من الإمارات تجاه العراق ثم إلى البحر المتوسط عبر سوريا ومنها إلى مطار بن غوريون الإسرائيلية وسط تل أبيب.كما أظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، وجود الطائرة الإماراتية على مدرج المطار الإسرائيلي، فيما ظهرت وهي تفرغ شحنات المساعدات الموجودة بداخلها، حيث يعتبر الحدث الأول من نوعه وينذر بإعلان الإمارات علاقاتها الرسمية مع إسرائيل، حيث لم يسبق لأي دولة عربية أن سيرت رحلة جوية لإسرائيل.