السلطان هيثم بن طارق يضرب بيد من حديد وإجراءات حاسمة غير مسبوقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشر التلفزيون العماني تقريراً يتحدث حول حيازات وتعديات على ممتلكات حكومية، في ولاية جعلان بمحافظة جنوب الشرقية العمانية، واتساع الأمر ليصبح ظاهرة باتت تهدد قانون وسيادة الدولة.

وكشف التقرير الذي أثار جدلا واسعا عن إنشاء مبانٍ ومزارع أنشئت بطرق مخالفة للقانون وعلى أراضٍ حكومية، مما استوجب تدخل حكومي ليزيل هذه التعديات.وأوضح التقرير أنه تم إزالة 16 حالة تعدي وحيازة على ممتلكات العامة، منها حفر آبار بدون ترخيص، والبناء بدون اباحات، أو البناء على مخططات مجهزة لتسليمها لمستحقيها.

وأكد بحسب مداخلة أحد القائمين على التفتيش على هذه التجاوزات، بأن هذه التجاوزات تضر بالشعب العماني وبمستحقات أجياله القادمة وحقوقه وسيادة القانون فيه.وبحسب البوابة الإعلامية الالكترونية لسلطنة عمان فقد أزال فريق الإزالة الفورية لحيازة الأراضي غير القانونية بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه لمحافظة جنوب الشرقية وعضوية ممثلين من الجهات المعنية، عدد 23 مخالفة لحيازة أراضِ غير قانونية ومعاينة عدد 4 مخالفات ضمن الحالات المصنفة بالمخالفات الفورية في مختلف ولايات محافظة جنوب الشرقية.

كما قام الفريق بإزالة عدد ستة مخالفات غير قانونية بولاية صور، وفي ولاية الكامل الوافي أزال الفريق 3 مخالفات حيازة أراض غير قانونية، منها ردم بئر مخالفة قائمة بطريقة غير قانونية، ومعاينة عدد 4 مخالفات حيازة أراض غير قانونية ضمن الحالات المصنفة بالمخالفات الفورية في ولاية الكامل والوافي.

ويصر السلطان هيثم بن طارق على إحداث نقلة جديدة في عمان باتخاذ عدة إجراءات قوية وغير مسبوقة في تاريخ السلطنة، تهدف لاجتثاث شجرة الفساد الإداري بأجهزة الدولة من جذورها وتلقى هذه القرارات دعما كبيرا من قبل المواطنين.