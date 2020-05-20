لجان مقاومة بورتسودان ترفض دخول (ذو النون) للمدينة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعلنت لجان مقاومة بورتسودان عدم دعوتها للناشط الاسفيري عثمان ذو النون لزيارة المدينة .وكان ذو النون قد ادعي انه قد وصل الي حدود محلية هيا مسا امس واعلنت اللجان في بيان تلقته (سودانا فوق ) رفضها لتواجد ذو النون في الولاية لما تمر بها البلاد من طوارئ صحية نتيجة للجائحة العالمية ودعت اللجان وزارة الصحة بحجر الناشط 14 يوم حسب برتكول وزارة الصحة الاتحادية. ودعت اللجان اللجنه الأمنية بالولاية بالتحقيق في ملابسات وصول المدعو، و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب قوانين الطوارئ لكونه متسلل و مخالف لها.

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