“القدس لن تنسى”… روحاني يتعهد بتحرير الأراضي الفلسطينية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن “القدس لن تنسى ولن تبقى تحت احتلال الظالمين وستحرر أرض فلسطين ولن نقبل هذا الظلم والعدوان”.

قال روحاني، خلال اجتماع الحكومة الإيراينة، “إننا في هذا العام وفي اليوم العالمي للقدس سنعمل بجميع الوسائل لإيصال نداء مظلومية الشعب الفلسطيني إلى أسماع العالم”، مضيفا أن بلاده “نقف دائما في مواجهة الظالمين وحماية المظلومين”.

ونوه إلى أن “يوم القدس يمر علينا هذا العام في ظل ظروف مختلفة، وبالتالي ستتنوع النشاطات لإحياء هذا اليوم بين فعاليات مباشرة في المناطق البيضاء في البلاد التي تقام فيها مراسم صلاة الجمعة، وبين نشاطات على الشبكة الافتراضية أو فعاليات حقيقية حسب الإمكان، المهم أننا لا ننسى الهدف الأساس تحت أي ظرف كان”.

وتابع قائلا: “إن الشعب الفلسطيني يتعرض لضغوط كثيرة وتحاك المؤامرات ضده كل يوم من قبل أمريكا، لكن الإرادة الحديدية للفلسطينيين وصمودهم ومقاومتهم ستتواصل، وهذا الطريق سينتهي بالنصر عاجلا أم آجلا”.

وشدد روحاني على أن “قضية القدس لن تنسى، وأن القدس لن تبقى تحت الاحتلال، وستتحرر كل أرض فلسطين وإننا نرفض أي شكل من أشكال الظلم والتجاوز، وهذا هو صوتنا ونداءنا في يوم القدس الذي نحتفي به هذه الأيام”.

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