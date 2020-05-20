شفاء المذيع محمد عثمان من فايروس كورونا .. تعرّف على التفاصيل..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد المذيع السوداني ومراسل قناتي العربية والحدث محمد عثمان شفاءه التام من فايروس كورونا وخروجه من الحجر الصحي. وقال محمد عبر حسابه الرسمي اليوم: (الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، انتهت فترة الحجر الصحي بسبب الفايروس وخرجت سليماً معافي وقلبي عامر بالشكر لله وبالمحبة والشوق المترادم خرجت لأنضم سريعاً لصفوف المدافعين عن أهلنا ومجتمعنا من هذا الفيروس متطوعاً لنشر الوعي والمعرفة ودروس التجربة الشخصية والتي سأحكي لكم عنها لاحقاً عسي أن تكون سبباً لنجاة شخص من الكورونا. كنت بحبكم قبل الكورونا وهسي بحبكم أضعاف).

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