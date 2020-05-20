الأرباب يتهم وكيل لاعبين سوداني بالاستيلاء علي أموال المدرب الصربي خليلوفتش

الخليج 365 : كشف الأرباب صلاح إدريس راعي فريق الأهلي شندي تفاصيل مثيرة عن أزمة ناديه نمور شندي والمدرب الصربي فاروق خليلوفتش حيث وجه الأرباب اتهاما مباشر لوكيل لاعبين سوداني مقيم في الإمارات بالاستيلاء على حقوق خليلوفيتش، بعد أن تسلمها بطلب من البوسني قبل فترة، ورفض تحويلها إلى المدرب، وقال الأرباب إنهم يمتلكون مستندات وشهود يتثبون التحويل، وأعلن شروعهم في ملاحقة الوكيل المذكور في المحاكم الإماراتية،وكان الفيفا أمهل الأهلي شندي حتى الثامن عشر من الشهر الجاري لتسديد مستحقات المدرب خليلوفيتش قبل تحويل النادي إلى لجنة الانضباط، لمعاقبته بواسطة أحد أعضاء اللجنة.

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