خامنئي يتهم السعودية والإمارات بارتكاب “أكبر خيانة ضد تاريخ العالم العربي”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علق المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، اليوم الأربعاء، على تسيير الإمارات أول رحلة طيران مباشرة مع إسرائيل.

وذكر خامنئي، في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه في “تويتر”: “اليوم ارتكبت بعض دول الخليج الفارسي أكبر خيانة ضد تاريخها وتاريخ العالم العربي، وخانت فلسطين من خلال دعمها لإسرائيل. هل ستتسامح شعوب هذه الدول مع الخيانة من قبل قادتها؟”.

وحمل المرشد الأعلى الإيراني السعودية المسؤولية عن إقامة “علاقات صارخة” مع إسرائيل، واصفا هذه العلاقات بـ”أكبر عمل خيانة ” و”خنجر طعن فلسطين والأمة الإسلامية”.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية قد ذكرت مساء أمس الثلاثاء، أنه للمرة الأولى في إسرائيل، تهبط طائرة شحن تابعة لشركة طيران “الاتحاد” الإماراتية، وهي شركة الطيران الوطنية في أبوظبي، في مطار بن غوريون بمدينة تل أبيب.