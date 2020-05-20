إكتشاف علاج لفيروس كورونا بالسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن شاب سوداني، عن التوصل لعلاج “مُجرب” لفيروس كورونا، في أعقاب شفاء (7) حالات مؤكدة خلال الأيام الماضية.

وقال المسرحي “الجيلاني إبراهيم”، عبر فيديو مشترك بثه المطرب والممثل حامد كسلا، اليوم “الأربعاء”، بحسب صحيفة (مصادر)، إن العلاج تم اكتشافه عبر إحدى النساء من خلال رؤية منامية للمصطفى صلى الله عليه وسلم.

وذكر أن صاحبة العلاج تسكن في ضاحية الكلاكلة “جنوب الخرطوم” – شارع الشيخ النذير، وأشار إلى رفضها منح الآخرين محتويات العلاج خشية من ارتفاع أسعار المواد المُكونة “الاعشاب”، واستغلاله من ضعاف النفوس والجشعين، منوهاً إلى اتجاه السلطات الصحية لتحويله عبر التصنيع لأقراض “حبوب”.

وأوضح الجيلاني، أن المنتج سيوزع مجاناً للعلاج والوقاية من فيروس كورونا، منوهاً إلى أنه عبارة عن “خلطة” من الأعشاب يتم تناولها على الريق “صباحاً”، أو مع موعد افطار رمضان للصائمين، مؤكداً تحمل صاحبة الاختراع لأي مسؤولية جنائية في حال تعرض أي شخص لمضاعفات،