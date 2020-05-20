أول تعليق للخارجية الإيرانية على تهديدات ترامب لمنظمة الصحة العالمية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، على رسالة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

وكتب موسوي في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم الأربعاء، أن تشكيك الرئيس الأمريكي في مهنية واستقلال هذه المنظمة، محاولة واهية جاءت في الوقت الخطأ.

وقال عباس موسوي: “إنه في الوقت الذي تعرضت السلامة العالمية إلى الخطر وهي في أمس الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن الدولي والقيادة القائمة على المعرفة، يشكك دونالد ترامب في رسالة إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بمهنية واستقلال هذه المنظمة، إنها محاولة واهية جاءت في الوقت الخطأ”.