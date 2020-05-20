بدء التحضير للموسم الصيفي بالقطاعين المطري والمروي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد رئيس لجنة الحصاد ممثل المنتجين بمشروع الجزيرة والمناقل عثمان ابراهيم انتهاء حصاد القمح بنسبة 100% وترحيل الإنتاج لمخازن البنك ، وقال ل(السوداني) إن المشروع حاليا في مرحلة التحضير للعروة الصيفية .

واكد عضو لجنة توزيع الوقود الزراعي بولاية القضارف أحمد عبد الرحيم استعداد الولاية للموسم الصيفي منذ وقت مبكر، مؤكدا انسياب توزيع الوقود بالمناطق الجنوبية بنسبة عالية تحوطا لهطول الأمطار بتلك المناطق عكس المناطق الشمالية

وقال ل (السوداني) ان هذا الموسم مبشر وفق توقعات الأرصاد الجوي بجانب اهتمام الجهات المختصة بتصديق كميات من الوقود وتوزيعها عكس الموسم الماضي الذي شهدمشكلة في الجازولين وشح الأمطار بمناطق عديدة . المادة السابقة توقعات بزيادة الأجور والرسوم في المدارس الخاصة المقالة القادمة أول تعليق للخارجية الإيرانية على تهديدات ترامب لمنظمة الصحة العالمية

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