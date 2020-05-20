توقعات بزيادة الأجور والرسوم في المدارس الخاصة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

توقع مسؤولون بالمدارس الخاصة، حدوث زيادات لمرتبات المعلمين، تواكب مستجدات الاوضاع الاقتصادية بالبلاد ، بجانب زيادة في الرسوم الدراسية للطلاب.

وقال د. حيدر القاضي مدارس القبس، ل(السوداني) إن أجور المعلمين في المدارس الخاصة، ستطرأ عليها زيادة، تواكب أوضاع التضخم في البلاد، موضحا أن مؤسسة القبس درجت على مراجعة المرتبات سنويا، وان الهيكل الراتبي كان في المدارس الخاصة أعلى من القطاع الحكومي ، وتوقع حدوث زيادة في الرسوم الدراسية لتغطية تكاليف المرتبات المرتقبة ، منوها الى أن الزيادة ستكون بتوزان.

واكد د. عبدالله البدوي ، مدارس الجودة، حدوث زيادة لمرتبات المعلمين، وقال ل(السوداني) إن هذه الخطوة تحتاج لإعادة دراسة الفصل الأول، بناء على تكلفة الطالب، ومراجعة المصروفات وتقليل هامش الارباح، واضاف : الرؤية لم تتضح بعد، في انتظار تنفيذ الهيكل الراتبي للقطاع الحكومي، وتابع ” مافي زول بشتغل بالخسارة”، وسيكون هناك تفاكر مع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم ، مشددا على أن زيادة المرتبات لمعلمي المدارس الخاصة ، يتحمل اعباءها اولياء الامور.

واشار المعلم بمدارس فاطمة الزهراء معاذ البشير ، الى انه في انتظار صرف مرتب مايو الجاري ، واستبعد حدوث زيادة مقدرة في الراتب الشهري ، وزاد ” ما ظنيت”، وقال(السوداني) أن الرسوم الدراسية ربما تطرأ عليها تعديلات ، ولكن ليست بنسبة كبيرة ، مشيرا الى أن العام الماضي شهد زيادة مقدرة في الرسوم الدراسية.