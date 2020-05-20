ملياردير مصري يكشف لأول مرة عن نصيحة لم يعمل بها حسني مبارك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، لأول مرة، عن نصيحة وجهها للرئيس المصري الراحل حسني مبارك، لكنه لم يعمل بها.

وقال ساويرس، في مقابلة مع قناة “RT” الروسية، أمس الثلاثاء، إنه نصح الرئيس المصري الراحل حسني مبارك بالاستقالة من منصبه، لكنه لم يعمل بالنصيحة.

وتابع: “لو كان الرئيس الأسبق حسني مبارك وافق على اقتراحي باستقالته وتولي عمر سليمان مقاليد الحكم، وأجرينا فترة انتقالية، كنا هننجح، لولا بعض الأغراض الشخصية أفشلت المشروع”.

وأشار رجل الأعمال المصري إلى أن ثورة 25 يناير أعقبها فوضى كبيرة وانتقام، منوها بأنها فجرت معاني الحرية والعدالة الاجتماعية، كما لفت إلى “أن 30 يونيو كانت ثورة خلاص من قوى الظلام التي كانت تريد إدخال مصر في طريق غير محمودة عقباه، بمفاهيم عفا عليها الزمن، وإرجاع البلاد إلى القرن الـ15”.