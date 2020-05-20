تركيا ترفض التهديدات والمخططات الإسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استنكر متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة ضم مستوطنات الضفة الغربية ووادي الأردن.

وشدد قالن، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” على “رفض تركيا للتهديدات والمخططات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967”.

وقال: “نرفض المخططات الإسرائيلية الساعية لضم الضفة الغربية، ونطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف ضدها”.

وأضاف أن “الاحتلال والضم كلهما جريمة، وتركيا ستدعم كافة الخطوات التي سيتم اتخاذها ضد سياسة احتلال وضم الأراضي الفلسطينية”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي رئيس حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، اعتبر خلال خطاب تنصيب الحكومة أمام الكنيست، أن الوقت قد حان لتطبيق السيادة والقانون الإسرائيلي على كل أرجاء إسرائيل، لافتا إلى أنه دعم لسنوات موضوع فرض السيادة الإسرائيلية.