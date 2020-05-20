نصر الله في “يوم القدس العالمي”: مهما كانت الضغوط سنبقى على الجبهات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدلى الامين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، بكلمة، اليوم الأربعاء، بمناسبة “يوم القدس العالمي – القدس درب الشهداء”.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية كلمة نصر الله التي جاء فيها: “إن محور المقاومة دولا وشعوبا وحكومات، هو الأقوى وفي صعود مستمر. وقد تمت ترجمة الكلمة مباشرة إلى اللغة العبرية من قناة “المنار” التي تحدث من على شاشتها.

وأعلن نصر الله أن “قضية فلسطين كانت وستبقى قضية الأمة والمخلصة والمستعدة للمزيد من التضحيات”، مضيفا أن “مهما كانت الضغوطات والعقوبات سنبقى على هذا الطريق وعلى الجبهات ولن نتردد في خوض غمار أي تحديات”.

واختتم: “نعاهد الشهيد قاسم سليماني وكل الشهداء والمجاهدين، أن نبذل كل جهد ونتماسك ونتضامن ونمهد كل الأرضية لليوم الذي سيأتي حتما، ونصلي في القدس وبيت المقدس الذي ستحرره سواعد أبناء أمتنا”، ووجه نداء “لإحياء يوم القدس سياسيا وإعلاميا وفنيا وبكل الصعد، مع الأخذ بالاعتبار الظروف التي فرضها وباء كورونا”.