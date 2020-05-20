تجار :لااثر لزيادة الأجور في الأسوأق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اكد عدد من تجار السلع بسوقي ام درمان والخرطوم ل ( السوداني) عدم قدرة معظم التجار الوصول للسوق لمباشرة نشاطهم بسبب الحظر ،موضحين عدم تأثر السوق بزيادة المرتبات.

وقال رئيس تجار الجملة بسوق امدرمان فتح الله حبيب الله ل( السوداني) إن هنالك ضعفا في القوى الشرائية للعيد٫ لافتا الى أن زيادة المرتبات لم تظهر مباشرة بالسوق لعجز الموظفين عن الوصول اليها لاغلاق المحال التجارية ابوابها عدا تجار الفريشة.

واضاف تاجر سلع بالخرطوم أحمد علي أن هنالك كسادا وركودا في الأسواق ٫ وقال إنهم كان يتوقعون رفع الحظرجزئيا لنشاط السوق مشيرا لوفرة السلع واستقرار الاسعار . المادة السابقة توجيهات للبنوك بالعمل الى السبت المقبل المقالة القادمة نصر الله في “يوم القدس العالمي”: مهما كانت الضغوط سنبقى على الجبهات

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