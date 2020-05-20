توجيهات للبنوك بالعمل الى السبت المقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وجه بنك السودان، المصارف باستمرار العمل أيام الغد والجمعة والسبت وذلك لمقابلة طلبات صرف مرتبات العاملين والمعاشيين والسحب من الحسابات الجارية.

وبحسب تعميم صادر عن المركزي – تحصلت (آخر لحظة) على نسخة منه – ممهور بتوقيع مدير الادارة العامة للخدمات التنفيذية د. نجم الدين حسن ابراهيم فأن عطلة عيد الفطر المبارك ستبدأ من الأحد ٢٤ مايو الجاري وتنتهي الخميس ٢٨ مايو، على أن تستأنف المصارف عملها يوم الأحد ٣١ مايو.

كما شدد التعميم على التأكيد من تزويد الصرافات الالية بالنقود طيلة فترة عطلة العيد ونوه التعميم الي ان عمل المقاصة سيتوقف يومي الجمعة والسبت المقبلين. المادة السابقة وزير الطاقة والتعدين يبعث برسالة لاهالي ألْتي المقالة القادمة تجار :لااثر لزيادة الأجور في الأسوأق

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