وزير الطاقة والتعدين يبعث برسالة لاهالي ألْتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اكد المهندس عادل علي ابراهيم وزيرالطاقة والتعدين ان أخذ المحول الكهربائي من مدينة ألتي بولاية الجزيرة لن يؤثر على المحطة ولن ينقص من حقها في الحصول علي خدمة الكهرباء.

وبعث الوزير برسالة الى مواطني مدينة ألتي قائلاً “أحييكم تحية الثورة والتغيير وكل ما حملته ثورة ديسمبر من معنى وشعار إنساني جميل .. حرية، سلام وعدالة .. والثورة خيار الشعب” .

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وقال في رسالته إن ما حدث اليوم في محطة الكهرباء لأمر يحتاج منا توضيحا أنتم أحق وأولى به ونعتذر عن عدم إبلاغكم سلفا من قبل عاملنا في الكهرباء ..

وأوضح أنه يوجد في محطة ألتي ، محول كهربائي غير مستخدم منذ سنين وزائد عن حوجة المدينة ، “ومن أجل عدالة التوزيع رأينا أن ننقله ليخدم عددا آخر من القرى المجاورة لكم بالجزيرة .. وأن الذين أتو اليوم لنقله هم يتبعون لاحدى شركات الوزارة، فهم ليسوا مخربين ونأسف للإشتباه الذي حدث .. و لن نتردد أبدا في إجابة أي طلب منكم لتحسين خدمة الكهرباء لديكم ” ..

اختتم رسالته قائلاً “مرة أخرى فإن هذا محول كهربائي زايد عن حاجتكم وغير مستخدم.ولكم مني كل المودة و الاحترام “.