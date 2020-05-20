الكندو: الوزير الولائي يسعى لتجميد الكرة السودانية وإحراج حكومة الثورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فتح عضو مجلس المريخ، مساعد الرئيس محمد موسى الكندو، النار على وزير الرياضة بولاية الخرطوم د. آدم كبير، ووجه له انتقادات حادة، على خلفية التصريحات التي أطلقها اليوم وأكد فيها تعيين لجنة تسيير لنادي المريخ عقب نهاية الحظر.

وقال الكندو لـ(الصيحة) اليوم “يبدو أن الوزير الولائي لم يستفد من أخطاء سلفه في العهد البائد، ومن الواضح أنه يواصل تنفيذ نهج حزب المؤتمر الوطني المحلول وأهدافه من خلط للرياضة بالسياسة”.

وأضاف “تدخلات الدولة المستمرة في العهد السابق أقعدت الرياضة ودمرتها تماماً وبدلاً من أن يشهد العهد الجديد تصحيح تلك الممارسات، يبدو أن الوزير الولائي يرغب في استمرار تلك السياسات وهو أمر لن نقبله”.

وتابع الكندو “على آدم كبير أن يعلم إن لم يكن يعلم أننا قاتلنا المؤتمر الوطني حينما كان في قمة جبروته ووقفنا أمام تدخلات الوزير السابق والوالي وكل أجهزة العهد البائد في سبيل المحافظة على الديمقراطية وتثبيت دعائمها، وعليه أن يعلم أننا لن نستسلم ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تدخل من طرف ثالثٍ في شأن المريخ، وسندافع عن ديمقراطية وأهلية الحركة الرياضية حتى آخر رمق”.

وقال الكندو “إن كان آدم كبير حريصاً على المصلحة العامة ومهتماً لأمر نادي المريخ فعليه أن يستقي معلوماته بشأن الأوضاع الإدارية من أهل الشأن وليس من الإعلام ومن بعض أصحاب الغرض، ولو أراد الوزير معرفة حصاد لجان التسيير فعليه أن يراجع الحال الذي وجدنا عليه النادي وكم المشاكل التي ورثناها ومقدار الديون بالعملة الأجنبية والمحلية التي وجدناها ومقدار الشكاوى الموروثة من مجالس سابقة ليعلم ما فعلته الدولة بالمريخ، وأن يقف على ما فعلته المفوضية الولائية السابقة بالنادي”.

وأكد الكندو أنهم سيلجأون لـ(فيفا) مباشرة حال صدور قرار من أي جهة بحل المجلس وتعيين لجنة تسيير أو تطبيع، وأشار إلى أنهم لا يستبعدون فرضية سعي الوزير الولائي لتجميد نشاط الكرة السودانية لخدمة أجندة سياسية وإحراج حكومة الثورة.

ونوه إلى أن الحراك الذي تقوم به فئة من جماهير النادي بجمع توقيعات لسحب الثقة من المجلس، يجد منهم كل تقدير واحترام لأنه جزء من الممارسة الديمقراطية، وقال: “أي خطوة قانونية وشرعية وتحافظ على الديمقراطية تجد القبول الكامل منا”. وأضاف “لكنني أوجه رسالة لكل مهتم وحريص على مصلحة المريخ بضرورة الوقوف على مشاكل النادي الحقيقية ومحاولة معالجة مشكلات المريخ من جذورها لأن المشكلة أكبر بكثير من حصرها في أداء المجلس”.

وتابع “المريخ يعاني من تصفية الحسابات وصراعات المصالح والتشرذم ويحتاج للتكاتف والتفاف أهله حوله والاتفاق على منهج معين لإدارة النادي وهو أكثر أهمية من الأفراد، كما أن النادي يحتاج لأداء كل قطاع لدوره”.

وأردف “نحن نثمن الحراك الحالي الذي تقوده بعض الجماهير لأنه يؤكد ارتفاع الوعي بأهمية المسار الديمقراطي وبأهمية العضوية لكن من الضروري استصحاب كل مشاكل النادي والعمل على إيجاد حلول لها بغض النظر عمن يدير النادي لأن المجالس تتغير ويبقي المريخ ومجتمع المريخ”.