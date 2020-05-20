مجلس المريخ يعقد أخطر إجتماع بعد تصريحات كبير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حركت التصريحات الساخنة التي ادلى بها الدكتور آدم كبير وزير الشباب والرياضة بولاية الخرطوم حركت الساكن في مجلس ادارة نادي المريخ والذي يعتزم عقد اجتماع امس الثلاثاء بمكتب السيد آدم سوداكال بالخرطوم لمناقشة التصريحات التي اطلقاها الوزير الولائي عبر احدى الاذاعات امس والتي اكد فيها ان المريخ يمر بازمة وكان الوزير اكد انه يعتزم تشكيل لجنة تسيير لادارة اعباء النادي وعلمت كورة سودانية ان المجلس سيناقش فى الاجتماع التجديد للاعبى الفريق مطلقي السراح.

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