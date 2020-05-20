عاجل.. مساعدات إماراتية للقطاع الصحي بالسودان

الأربعاء 20 مايو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قدم صندوق أبوظبي للتنمية اليوم الشحنة الثالثة من المساعدات الدوائية والمستلزمات الطبية لدعم القطاع الصحي في السودان وذلك في إطار حزمة المساعدات العاجلة التي تعهدت بها دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديمها للشعب السوداني.



وجرى تسليم الشحنة الثالثة بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات قدمها سفير الامارات لدى السودان حمد محمد الجنيبي اليوم بالخرطوم للحكومة السودانية متمثلة بالصندوق القومي للإمدادات الطبية، ليبلغ حجم المساعدات 136 طناً من المواد الطبية والدوائية. وقام صندوق أبوظبي للتنمية في مطلع الشهر الحالي بتسليم الشحنتين الأولى والثانية من المساعدات الطبية لرفد القطاع الصحي وتعزيز دوره في توفير الرعاية الطبية اللازمة وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للشعب السوداني، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم جراء وباء كوفيد -19 وتداعياته.

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هذا وقد أعلن صندوق أبوظبي للتنمية في وقت سابق عن تقديم مساعدات لدعم القطاع الصحي في السودان بقيمة 75 مليون درهم إماراتي بما يعادل 20 مليون دولار كجزء من المساعدات التي أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أبريل 2019 والبالغة قيمتها 1.5 مليار دولار، وذلك للمساهمة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في السودان.