عاجل.. تعليق سوداني بشأن الحدود مع إثيوبيا

الأربعاء 20 مايو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قالت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، إن السلطات المختصة حريصة على معالجة قضية منطقة الفشقة على الحدود مع إثيوبيا عبر القنوات الدبلوماسية.



وأوضحت الخارجية، في بيان لها، أن منطقة الفشقة سودانية خالصة لا يوجد أي نزاع حول تبعيتها إلى الأراضي السودانية مع الجانب الإثيوبي كما درجت بعض وسائل الإعلام في تغطيتها لقضية الحدود بين البلدين.

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وقالت الخارجية السودانية، إن الجانب الإثيوبي لم يدع مطلقاً تبعية منطقة الفشقة له.

وتابعت، "صحيح أن منطقة الفشقة ظلت ومنذ فترة طويلة تشهد بعض التجاوزات على الأراضي الزراعية السودانية من بعض المزارعيين الإثيوبيين ومجموعات مسلحة. ولكن لم ينبني ذلك على أي إدعاءات رسمية بتبعية الفشقة لإثيوبيا".

وأكدت الخارجية السودانية حرص البلاد على معالجة تلك القضية عبر القنوات الدبلوماسية من خلال أعمال اللجنة السياسية المشتركة مع الجانب الإثيوبي والعمل علي إستكمال عملية وضع العلامات الحدودية.

والثلاثاء الماضي، اختتمت في أديس أبابا أعمال اللجنة السياسية بين السودان وإثيوبيا والتي أفضت إلى تفاهمات لتسوية قضية الحدود وتأمينها.