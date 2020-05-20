عاجل.. طائرة مساعدات طبية ودوائية مصرية تصل جنوب السودان

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الأربعاء 20 مايو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
وصلت الطائرة العسكرية المحملة بالمساعدات الطبية والدوائية المقدمة من مصر، إلى جنوب السودان، وتم تفريغ الشحنة بمطار جوبا.
وكان فى استقبال الطائرة من جنوب السودان اللواء ماجير دينق كور رئيس اللجنة الأمنية المعنية بتنفيذ اتفاق السلام المنشط، واللواء تشارلز كون نائب المدير العام لجهاز المخابرات العامة، والسفير المصرى بجنوب السودان .
من جانبهم أشاد مسؤولى جمهورية جنوب السودان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية لتقديم الدعم لأبناء القارة فى مختلف الأزمات والمحن، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود مترامية للتغلب على جميع الأزمات.
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