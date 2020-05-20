عاجل.. مسؤول يعلن استعادة أوقاف تعدت عليها عناصر من النظام البائد

الأربعاء 20 مايو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلن وزير الشؤؤن الدينية والاوقاف استعادة الحكومة السودانية لاوقاف ومتاخرات ايجارات اوقاف بلغت مليارات الجنيهات كانت تستغل بصورة غير قانونية في ممارسات وصفها بالفساد.



وقال نصر الدين مفرح و وزير الشئوون الدينية و الاوقاف إن الوزارة استعادت مبني مركز تدريب الائمة والدعاة (التنوير المعرفي) كما أنها استعادت ارض وقف الحاجة سكينة ومجمع النور الاسلامي و13 قطعة من منظمة الدعوة الاسلامية بجانب 4 قطع من هيئة الدعوة الاسلامية وفندق انوار المدنية من جمعية القران الكريم.

وقال نصر الدين في تصريح صحفي اليوم بسونا انه و غقب اجراء التحقيقات اللازمة تم استعادة جزء من الاوقاف المعتدى عليها من النظام البائد و التي قدرت قيمتها السوقية باكثر من 641 مليار جنيه شملت دكاكين باجرة المثل وتم استعادة عقارات طالها الفساد في العشرة سنوات الاخيرة بمايقارب 18 مليون دولار كما تمت استعادة 17 عقار بواسطة لجنة التفكيك من منظمة الدعوة الاسلاية

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وقال مفرح ان قيمة مديونية الاوقاف من الاشخاص الذين لم يسددو الايجار بلغت 30.452.183.30 لسنوات متراكمة باعتبار ان كل عقارات الاوقاف في مناطق حيوية واستثمارية.

واوضح مفرح ان هناك اوقاف تجري حولها التحقيقات حاليا في المملكة العربية السعودية اهمها تعدد نظار الوقف بالمملكة (لان كل وزير له ناظر وقف) اضافة الي اننا لم نجد حساب بنكي للوقف بالمملكة.

وقال مفرح ان تحقيقا يجرى حول حكم احدى المحاكم بالسعودية بوقف ابي ذر لصالح هيئة الاوقاف بالسعودية نتيجة للاهمال مضيفا انهم وجهوا باخلاء مبني مؤجر لبعثة الحج ب500 ريال واضاف ان التحقيق مستمر في اوقاف اخرى تشمل قاعة الصداقة وحديقة الحيوانات وفندق السودان الكبير باعتبارها مسجلة كاوقاف منذ العام1911.