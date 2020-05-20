عاجل.. تعرف على مواعي إجازات عيد الفطر بالسودان

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء أن عطلة عيد الفطر المبارك للعاملين بالدولة ستبدأ يوم الأحد ٢٤ مايو وتنتهي يوم الخميس ٢٨ مايو على أن يزاول العاملين اعمالهم عقبها في الميقات المحدد، ووفقا للضوابط التي تصدرها اللجنة العليا للطوارئ الصحية.



وهنأت الأمانة العامة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بحلول عيد الفطر المبارك، داعية الله أن يعيده وامتنا تنعم بالامن والسلام والاستقرار.

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