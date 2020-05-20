الحكومة تبلغ الإتحاد أوربي رفضها الوجود العسكري الاممي

التاريخ: 20-مايو-2020
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اكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، جدية والتزام الحكومة في التوصل لسلام شامل ينهي جذور الحرب في السودان .
وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية عمر قمر الدين بحسب صحيفة السوداني عقب لقاء الفريق اول ركن شمس الدين كباشي بالقصر الجمهوري اليوم بسفير الاتحاد الاوربي بالخرطوم روبرت فان دن دوول، إن السودان يرفض الوجود العسكري الاممي داخله ، ولكنه يرحب بالبعثة المدنية الفنية.
واضاف قمر الدين انه في اطار مساعدة الاتحاد الاوروبي للسودان في مكافحة جائحة كورونا ستصل البلاد طائرات تحمل العديد من المعينات لمكافحة الجائحة والمساعدة في اجلاء الرعايا الاجانب في رحلة العودة .
واشار قمرالدين إلى ان عضو مجلس السيادة الفريق اول كباشي اكد سعي السودان لمعالجة مسالة العالقين السودانيين في الدول الاخري متي ما توفرت الظروف الملائمة لذلك .
من جانبه اكد سفير الاتحاد الاوروبي روبرت فان دن دوول، ان اللقاء كان فرصة لتبادل الاراء والافكار وتبادل المعلومات حول مكافحة جائحة كورونا و متابعة تطورات مفاوضات السلام، مشيرًا إلى دعم الاتحاد الاوروبى للجهود المبذولة لتحقيق السلام والخطوات الاصلاحية الاقتصادية التي تقوم بها حكومة الفترة الانتقالية .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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