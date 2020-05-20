التاريخ: 20-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements توفيت اليوم الأربعاء بالخرطوم الطبيبة ( أمل بشير ) نائب اختصاصي علم الأمراض جراء إصابتها بفايروس كورونا أثناء تأدية عملها وقيامها بواجبها كاملا بالمستشفى في محاربة الجائحة. وقد نعاها بحسب صحيفة السوداني زملاؤها الأطباء وبقية الكوادر من الجيش الأبيض معددين مآثرها وفضائلها ودماثة خلقها وإخلاصها وتفانيها في عملها حتى آخر لحظة وأنها لم تفارق المستشفى طبقا لإفاداتهم. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة نائب اختصاصي علم الأمراض جراء إصابتها بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.