المهدي يلتقي القائم بالأعمال الأمريكي

التاريخ: 20-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة التقى الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي بمنزله بالملازمين صباح اليوم بسعادة القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم Advertisements بحضور مستشارة القسم السياسي والاقتصادي بالسفارة، وبحث اللقاء بحسب صحيفة اليوم التالي الوضع السياسي الراهن وآخر المستجدات على الصعيد المحلي والدولي، كما تطرق اللقاء لمشروع العقد الاجتماعي، بحضور السيد إبراهيم علي إبراهيم مدير المكتب. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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