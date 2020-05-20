تجار :لااثر لزيادة الأجور في الأسوأق

اكد عدد من تجار السلع بسوقي ام درمان والخرطوم عدم قدرة معظم التجار الوصول للسوق لمباشرة نشاطهم بسبب الحظر ،موضحين عدم تأثر السوق بزيادة المرتبات.

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وقال رئيس تجار الجملة بسوق امدرمان فتح الله حبيب الله بحسب صحيفة ( السوداني) إن هنالك ضعفا في القوى الشرائية للعيد٫ لافتا الى أن زيادة المرتبات لم تظهر مباشرة بالسوق لعجز الموظفين عن الوصول اليها لاغلاق المحال التجارية ابوابها عدا تجار الفريشة.

واضاف تاجر سلع بالخرطوم أحمد علي أن هنالك كسادا وركودا في الأسواق ٫ وقال إنهم كان يتوقعون رفع الحظرجزئيا لنشاط السوق مشيرا لوفرة السلع واستقرار الاسعار .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)